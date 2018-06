Hamburg (AFP) Der Gesundheitszustand des früheren Bundeskanzlers Helmut Schmidt (SPD) soll sich nach Informationen des "Hamburger Abendblatts" deutlich verschlechtert haben. Das Online-Portal der Zeitung berichtete am Montag unter Berufung auf den Freundeskreis des 96-Jährigen, Schmidt gehe es "ganz und gar nicht gut". Schmidts Tochter Susanne sei inzwischen aus England nach Hamburg gekommen, hieß es in dem Bericht weiter. Das werde in seinem Freundeskreis als ein schlechtes Zeichen angesehen.

