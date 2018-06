München (AFP) Der Hersteller der berühmten schwarzen Taxis in London will in den kommenden Jahren die Zahl der ins Ausland verkauften Exemplare erheblich steigern - und auch Taxifahrer in Deutschland zum Umsteigen auf die sogenannten Black Cabs bewegen. "Ich hoffe, dass eines Tages in Stuttgart mehr unserer Taxen als Mercedes-Taxen auf den Straßen sind", sagte der Chef des Herstellers London Taxi Company, Peter Johansen, der "Süddeutschen Zeitung" vom Montag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.