Berlin (AFP) Nach teils widersprüchlichen Aussagen in der Union zur Flüchtlingskrise in den vergangenen Tagen hat sich die CDU-Parteispitze hinter Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) gestellt. Es habe in der Sitzung am Montag "breite Übereinstimmung" gegeben, den Familiennachzug zu "diskutieren und auch einzuschränken", sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber in Berlin. De Maizière werde jetzt mit den Innenministern der Länder "zügig zusammenkommen", um diese Fragen zu beraten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.