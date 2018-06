Wiesbaden (AFP) Deutschlands Unternehmen haben im September erneut ein Exportplus erzielt. Sie führten Waren im Wert von 105,9 Milliarden Euro aus, das waren 4,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mit Verweis auf vorläufige Ergebnisse mitteilte. Auch die Einfuhren wuchsen weiter. So wurden im September Waren im Wert von 83 Milliarden Euro importiert - ein Plus von 3,9 Prozent im Vorjahresvergleich.

