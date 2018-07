Berlin (AFP) SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi sieht einen offenen Machtkampf in der Union wegen der Flüchtlingspolitik. "Es sind Chaostage in der Union", sagte Fahimi mit Blick auf die Unions-internen Auseinandersetzungen über den Vorstoß von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU), den Familiennachzug von syrischen Flüchtlingen zu begrenzen, am Montag in Berlin. "Der in der Union schwelende Machtkampf gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird offensichtlich mit immer größerer Kraft auf offener Bühne ausgetragen."

