Berlin (AFP) Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo setzt ihre Streiks bei der Lufthansa mit unverminderter Härte fort. Sie rief das Kabinenpersonal von Deutschlands größter Fluggesellschaft dazu auf, auch am Dienstag an den drei Flughäfen Frankfurt am Main, München und Düsseldorf die Arbeit niederzulegen. Ein neues Angebot des Unternehmens bezeichnete die Gewerkschaft als "Provokation". Für Dienstag annullierte die Lufthansa 136 von 3000 geplanten Flügen.

