Berlin (AFP) Mit seinem Vorstoß zur Änderung des Schutzstatus für syrische Flüchtlinge hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) neue Unruhe auch in der eigenen Partei provoziert, nun bemüht sich die Union um Geschlossenheit. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ließ dem Minister am Montag ihr Vertrauen aussprechen, auch das CDU-Präsidium stellte sich hinter ihn. Die SPD hingegen sprach von einem Machtkampf in der CDU und einer Demontage Merkels.

