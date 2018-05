München (AFP) Die rechtsextreme Pegida-Bewegung darf voraussichtlich am Montagabend trotz des Jahrestages der Pogromnacht in München aufmarschieren. Wie das Verwaltungsgericht München mitteilte, gab das Gericht am Montag einem Eilantrag der Pegida-Verantwortlichen gegen eine vom Münchner Kreisverwaltungsreferat angeordnete Verschiebung der für Montag angemeldeten Demonstration auf den Dienstag statt. Die Stadt München kann gegen diesen Beschluss allerdings noch Beschwerde einlegen.

