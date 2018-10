Dortmund (AFP) Unbekannte haben im Dortmunder Zoo eine Seelöwin offenbar so schwer misshandelt, dass sie an den Folgen gestorben ist. Zoomitarbeiter hatten die 21 Jahre alte Seelöwin Holly bereits am Donnerstagmorgen tot in ihrem Gehege gefunden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei der späteren Obduktion stellte die Tierärztin des Zoos Gewalteinwirkung am Schädel des Tieres fest. Außerdem fehlten der Seelöwin drei Zähne. Ein "stressbedingter Tod" durch die möglichen Misshandlungen sei nicht ausschließen, befand die Veterinärin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.