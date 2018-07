Brüssel (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat wachstumsschwachen EU-Partnern die Aufnahme von Flüchtlingen empfohlen, um ihre Wirtschaft anzukurbeln. Die EU-Kommission habe jüngst darauf hingewiesen, "dass zusätzliche Flüchtlinge Wachstum bedeuten", sagte Schäuble am Montag am Rande des Treffens der Euro-Finanzminister in Brüssel. "Das heißt, wir haben eine gute Chance für einige Länder, die Schwierigkeiten beim Wachstum haben, ihre Situation zu verbessern, indem sie mehr Flüchtlinge aufnehmen." Dies wäre dann "auch gleichzeitig ein Beitrag zur europäischen Solidarität".

