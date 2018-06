Berlin (AFP) Tausende Menschen haben am Montag in Dresden und München gegen fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung protestiert. In der bayerischen Landeshauptstadt standen den etwa hundert Pegida-Anhängern insgesamt rund 3000 Gegendemonstranten gegenüber, wie die Polizei mitteilte. In Dresden mobilisierten beide Lager nach Polizeiangaben tausende Anhänger. Dem Aufruf des Anti-Pegida-Bündnisses "Herz statt Hetze" folgten nach Angaben von Aktivisten zwischen 4000 und 6000 Menschen. In beiden Städten blieb es friedlich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.