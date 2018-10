Bremen (SID) - Abwehrspieler Theodor Gebre Selassie vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen hat sich beim 2:1-Auswärtssieg beim FC Augsburg am Sonntag eine Gehirnerschütterung zugezogen. Der Verdacht erhärtete sich bei Untersuchungen im Krankenhaus. Der 28-Jährige muss einige Tage pausieren und verpasst damit die Länderspiel Tschechiens gegen Serbien am Freitag und gegen Polen am Dienstag der kommenden Woche.

Gebre Selassie war kurz vor Spielende nach einem Zusammenprall mit Werder-Torhüter Felix Wiedwald benommen liegen geblieben und mit der Trage vom Feld gebracht worden.