Vina Del Mar (dpa) - Die Fußball-Junioren von Nigeria haben sich in Chile erneut den Titel des U17-Weltmeisters gesichert. Die Mannschaft von Trainer Emmanuel Amuneke gewann das WM-Finale in Vina Del Mar gegen Mali mit 2:0 (0:0).

Für Rekordweltmeister Nigeria war es bei der achten Endspielteilnahme bei einer U17-WM bereits der fünfte Titelgewinn. Mali hatte erstmals das Finale erreicht.

In dem rein afrikanischen Finale boten beide Teams eine flotte Vorstellung, Mali spielte aber in der Offensive nicht effektiv genug. Nigeria nutzte nach der Pause seine Torchancen durch Victor Osimhen (56. Minute) und Funsho Bamgboye (59.) per Doppelschlag zum Sieg für den Titelverteidiger.

Zuvor war Belgien im Spiel um den dritten Platz in Vina Del Mar ein 3:2 (0:0)-Erfolg gegen die Mannschaft von Mexiko gelungen. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) war im Achtelfinale mit 0:2 gegen Kroatien gescheitert. Den WM-Titel in dieser Altersklasse konnte bislang noch kein DFB-Team gewinnen.

