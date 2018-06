Jakarta (AFP) Die indonesische Antidrogenbehörde will für zum Tode verurteilte Drogenstraftäter ein eigenes Gefängnis auf einer Insel errichten, das zusätzlich von Krokodilen bewacht werden soll. Die Idee, Krokodile als Gefängniswächter einzusetzen, gehört zu den Lieblingsprojekten von Behördenchef Budi Waseso, wie dieser am Montag bekräftigte. "Krokodile lassen sich nicht bestechen, um die Flucht von Insassen zu ermöglichen", zitierte ihn die Online-Nachrichtenseite Tempo. Er wolle so viele Tiere wie möglich rund um die Gefängnisinsel ansiedeln und dabei höchstpersönlich nach den "wildesten" Artgenossen suchen, sagte Waseso.

