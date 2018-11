Washington (dpa) - Vor dem Hintergrund schwerer Spannungen kommen Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und US-Präsident Barack Obama in Washington zusammen. Es ist der erste Besuch von Netanjahu im Weißen Haus, seit der von ihm scharf kritisierte Atomdeal der Weltmächte mit dem Iran unterzeichnet wurde. Netanjahu will versuchen, die Beziehungen zu verbessern und zugleich langfristige US-Hilfen für sein Land sicherstellen. Als Gesprächsthema nannte er die jüngsten Entwicklungen in Nahost, so auch den Syrienkonflikt.

