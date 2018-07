Amman (AFP) In Jordanien hat ein Polizist am Montag zwei Ausbilder aus den USA und einen aus Südafrika erschossen, bevor er von Kollegen getötet wurde. Wie die Regierung in Amman mitteilte, verletzte der Polizist mit seiner Schusswaffe zwei weitere US-Ausbilder und vier Jordanier. Der Vorfall ereignete sich im internationalen Ausbildungszentrum der Polizei etwa 30 Kilometer östlich der Hauptstadt Amman.

