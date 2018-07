Zagreb (AFP) Nach der Parlamentswahl in Kroatien zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab: Von den 151 Parlamentssitzen gehen nach den Montagnachmittag vorliegenden Auszählungsergebnissen 59 an die bislang oppositionelle Patriotische Koalition, 56 an das Mitte-links-Bündnis von Ministerpräsident Zoran Milanovic und 19 an die Partei Most (Brücke), die bislang eine Koalitionsbeteiligung ausschloss. Mit der Regierungsbildung wird betraut, wer eine Mehrheit hinter sich hat.

