Montréal (SID) - Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hält sich im Zuge der Forderung nach einem Ausschluss des russischen Leichtathletik-Verbandes ARAF aus dem Weltverband IAAF bedeckt. Der WADA-Vorsitzende Craig Reedie ging in einem ersten Statement auf einen entsprechenden Vorschlag der unabhängigen Untersuchungskommission zum systematischen Doping in der russischen Leichtathletik nicht ein. Stattdessen äußerte sich der Brite nur sehr allgemein zu den Vorwürfen.

"Der Bericht der unabhängigen Kommission enthält eine Reihe von Erkenntnissen, die Athleten und Sportfans weltweit schockieren und erschrecken werden, und in der Tat viele Fragen, die aktuelle Mängel im Anti-Doping-System in Russland unterstreichen", wird Reedie in einer WADA-Stellungnahme zitiert.

"Während der Inhalt des Berichtes zutiefst beunruhigend ist, ist die Untersuchung enorm positiv für die sauberen Athleten, da sie deutliche Empfehlungen enthält, wie die WADA und ihre Partner in der Anti-Doping-Gemeinschaft schnelle Korrekturmaßnahmen vornehmen können und müssen, um sicherzustellen, dass die Anti-Doping-Programme auf höchstem Niveau flächendeckend sind", sagte Reedie.

Reedie war in der Affäre bisher mit seinem sehr zurückhaltenden Kurs gegenüber Russland aufgefallen. So sorgte er zuletzt mit einer E-Mail an die Anti-Doping-Beauftragte der russischen Regierung für Verwirrung. In dem Schreiben zeigte sich Reedie betroffen darüber, dass es im Zuge der ARD-Dokumentation über Hinweise auf weitverbreitetes Doping anscheinend zu atmosphärischen Störungen zwischen der WADA und der russischen Regierung gekommen sei.