Athen (dpa) - Nach dem Ende eines viertägigen Fährenstreiks in Griechenland haben mehr als 10 000 Flüchtlinge die griechisch-mazedonische Grenze erreicht. Tausende harren auf der griechischen Seite aus. Mazedonien lässt die Menschen in Gruppen von jeweils rund 50 Menschen über die Grenze. Damit entstehe auf der griechischen Seite ein großer Andrang, berichteten griechische Medien. Der Fährenstreik in Griechenland war vergangenen Freitag zu Ende gegangen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.