Rangun (AFP) Nach der ersten freien Parlamentswahl in Myanmar seit 25 Jahren sieht sich die Partei von Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi mit mehr als 70 Prozent der Sitze in Führung liegend. Dies sagte der Sprecher der Nationalen Liga für Demokratie (NLD), Win Htein, am Montagmorgen. Er verwies zugleich darauf, dass die Wahlkommission dies noch nicht bestätigt habe.

