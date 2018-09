Frankfurt/Main (dpa) - Die Flugbegleiter der Lufthansa setzen ihren Streik leicht abgeschwächt auch morgen fort. An den Flughäfen Frankfurt und München sollen im Unterschied zu heute nur die Langstrecken bestreikt werden, wie die Gewerkschaft Ufo mitteilte. In Düsseldorf bleibt es wie in den Tagen zuvor dabei, dass sich der Arbeitskampf auch auf Kurz- und Mittelstrecken erstreckt. Der in der vergangenen Woche begonnene Streik soll noch bis einschließlich Freitag laufen. Es gebe weiterhin keinen Kontakt zwischen dem Unternehmen und der Gewerkschaft, sagte Ufo-Chef Nicoley Baublies.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.