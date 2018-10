Bangkok (AFP) Ein in Thailand der Majestätsbeleidigung beschuldigter Wahrsager ist während seiner Militärhaft gestorben. Der bekannte Seher Suriyan Sucharitpolwong alias Mor Yong sei am Wochenende bewusstlos in seiner Zelle gefunden worden und später im Krankenhaus einer Blutvergiftung erlegen, teilten Thailands Behörden am Montag mit. Der Tod des 53-Jährigen ist bereits der zweite Fall binnen weniger Wochen, bei dem ein im Zusammenhang mit undurchsichtigen Affären am thailändischen Königshof Beschuldigter während der Haft stirbt.

