Washington (AFP) Der US-Technologiekonzern Apple bringt diese Woche seinen neuen Tablet-Computer iPad Pro auf den Markt. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, können die Tablets ab Mittwoch in 40 Ländern - darunter Deutschland - online bestellt werden. Später in dieser Woche steht das iPad Pro demnach auch in den Apple-Geschäften in den Regalen. In Deutschland kostet das Tablet in der günstigsten Variante 899 Euro.

