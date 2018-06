Dubai (AFP) Der US-Flugzeugbauer Boeing und der indische Mischkonzern Tata planen den gemeinsamen Bau von Teilen des Kampfhubschraubers AH-64 Apache. In einer Fabrik in Indien soll zunächst gemeinsam am Flugwerk des Hubschraubers gearbeitet und die Zusammenarbeit später auf weitere Komponenten im zivilen und militärischen Geschäftsbereich von Boeing ausgeweitet werden, teilten beide Unternehmen am Montag am Rande einer Luftfahrtmesse in Dubai mit. Ziel sei es, langfristig auch gemeinsam gefertigte Endprodukte anzubieten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.