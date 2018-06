Washington (AFP) Zwei Wochen nach den internationalen Syrien-Gesprächen in Wien treffen sich die Außenminister mehrerer Länder nach US-Angaben am Samstag erneut zu Beratungen über eine Beilegung des Konflikts. US-Außenminister John Kerry nehme in der österreichischen Hauptstadt an "bilateralen und multilateralen Treffen mit seinen Außenministerkollegen" teil, erklärte das State Department am Montag.

