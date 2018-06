New York (dpa) - Die Aussicht auf eine erste Leitzinsanhebung in den USA nach der Finanzkrise hat die Börsen an der Wall Street geschwächt. Der Dow Jones Industrial schloss mit exakt 1,00 Prozent im Minus bei 17 730,48 Punkten. Der Euro wurde zur Schlussglocke an der Wall Street bei 1,0757 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0776 festgesetzt.

