Bangui (AFP) Die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Zentralafrikanischen Republik finden am 27. Dezember statt, gefolgt von einem möglicherweise erforderlichen zweiten Durchgang am 31. Januar. Das gab die nationale Wahlbehörde am Montag bekannt. Zuvor sollen die Wähler in einem Referendum über eine neue Verfassung abstimmen, die unter anderem eine Begrenzung der Präsidentschaft auf maximal zwei fünfjährige Amtszeiten vorsieht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.