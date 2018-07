Sydney (AFP) Eine Spaßfahrt in einem Einkaufswagen auf einer steilen Straße in Sydney hat für einen jungen Schweden ein tödliches Ende genommen. Wie die Polizei der australischen Metropole am Dienstag mitteilte, wurde außerdem sein Freund bei dem tragischen Unglück schwer verletzt. Die beiden 28-jährigen Schweden waren demnach nach Mitternacht in dem östlichen Bezirk Randwick auf dem Weg nach Hause, als sie den verlassenen Einkaufswagen entdeckten.

