Brüssel (AFP) Die belgische Justiz hat gegen den Volkswagen-Konzern Ermittlungen wegen Urkundenfälschung eingeleitet. Wie die Staatsanwaltschaft in Brüssel am Dienstag mitteilte, wurde sie vom Büro der flämischen Umweltministerin Joke Schauvliege eingeschaltet. Das Umweltministerium erklärte sich zum Geschädigten der manipulierten Abgaswerte von VW-Modellen, die in den vergangenen Wochen in verschiedenen Ländern enthüllt wurden.

