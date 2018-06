Berlin (AFP) Angesichts der Flüchtlingskrise hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) die muslimischen Verbände in Deutschland zur verstärkten Integrationsarbeit aufgefordert. Im Zuge der Flüchtlingskrise kämen derzeit "sehr viele zusätzliche Muslime" ins Land, "von denen sehr viele bleiben werden", sagte der Minister am Dienstag nach der zweiten Sitzung des Lenkungsausschusses der Deutschen Islamkonferenz (DIK) in Berlin. Das biete auch eine "große Chance, insbesondere für hier lebende Muslime und ihre Verbände".

