Hamburg (AFP) Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen zum Tod des an der Reemtsma-Entführung beteiligten Wolfgang K. ergebnislos wieder eingestellt. Diese hätten keine hinreichenden Anhaltspunkte für die Annahme eines Fremdverschuldens bei dem Todesfall in Portugal ergeben, sagte eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde am Dienstag in der Hansestadt. K. war an der Entführung des Hamburger Multimillionärs Jan Philipp Reemtsma beteiligt.

