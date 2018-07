Frankfurt/Main (AFP) Die Flugbegleitergewerkschaft UFO will ihren Streik noch ausweiten. Sie will von Mittwochmorgen bis Freitagabend durchgängig alle Flüge der Lufthansa bestreiken, kündigte UFO-Chef Nicoley Baublies am Dienstag in Frankfurt am Main an. Er forderte eine Schlichtung ohne Vorbedingungen seitens der Lufthansa.

