München (AFP) Die für Mittwoch geplante Aussage der mutmaßlichen Rechtsterroristin Beate Zschäpe im NSU-Prozess muss verschoben werden. Nach einem Befangenheitsantrag gegen das Gericht und dem Antrag der ursprünglichen Zschäpe-Verteidiger auf Entlassung aus dem Verfahren setzte das Oberlandesgericht München am Dienstag die Verhandlungstage an diesem Mittwoch und Donnerstag ab. Das Verfahren soll nun erst am Dienstag kommender Woche fortgesetzt werden.

