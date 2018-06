Berlin (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck hat den verstorbenen Altbundeskanzler Helmut Schmidt als einen der bedeutendsten deutschen Politiker der Nachkriegszeit gewürdigt. In seinen öffentlichen Ämtern habe Schmidt Großes geleistet, betonte Gauck in einem am Dienstag vom Bundespräsidialamt veröffentlichten Kondolenzschreiben an Schmidts Tochter Susanne Kennedy-Schmidt. "Sein entschlossenes Handeln in schwierigsten Situationen, seine Fähigkeit, das Machbare zu erkennen und zu gestalten, aber auch seine Kompromissfähigkeit, sein Eintreten für die Verteidigungsbereitschaft der freien Staaten Europas in Zeiten der Bedrohung – das alles steht mir und vielen Menschen in unserem Land in diesen Stunden der Trauer vor Augen."

