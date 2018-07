Berlin (AFP) Die große Koalition hat sich nach mehr als einjährigen Verhandlungen auf flexiblere Übergänge von Erwerbsleben in die Rente geeinigt. Es soll künftig eine Teilrente ab 63 mit verbesserten Hinzuverdienstmöglichkeiten geben, wie die Arbeitsmarktexperten von Union und SPD am Dienstag in Berlin sagten. Wer über das gesetzliche Renteneintrittsalter hinaus weiter arbeiten will, soll nach seinem Erwerbsleben eine höhere Rente bekommen, wenn er weiter Rentenbeiträge bezahlt.

