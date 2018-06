Frankfurt/Main (AFP) Die Lufthansa will den Streik der Flugbegleitergewerkschaft UFO gerichtlich stoppen lassen. Das Unternehmen habe bei den Amtsgerichten Darmstadt und Düsseldorf jeweils einen Antrag auf einstweilige Verfügung gestellt, sagte ein Lufthansa-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag in Frankfurt am Main. Grund dafür sei unter anderem, dass der Streikaufruf der Gewerkschaft "zu unspezifisch" sei.

