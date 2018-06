Leipzig (AFP) Eine 14-Jährige hat am Dienstag in einer Leipziger Schule mit einem Messer auf ein anderes Mädchen eingestochen. Die 13-jährige Mitschülerin wurde an der Schulter verletzt, schwebte aber nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei in Leipzig mitteilte. Das Motiv der Angreiferin war zunächst unklar. Nach Polizeiangaben war die 14-Jährige seit Tagen krank geschrieben.

