Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Dienstag die Verdienste des verstorbenen Altkanzlers Helmut Schmidt (SPD) gewürdigt. In einer Sitzung der Unionsfraktion in Berlin erinnerte Merkel nach Angaben von Teilnehmern an Meilensteine in Schmidts politischer Karriere.

