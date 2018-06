Berlin (AFP) Für die Bewältigung der Flüchtlingskrise ist nach den Worten von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) in erster Linie die Bekämpfung von deren Ursachen entscheidend. Alles andere sei "am Ende nur ein Lindern von Symptomen", sagte Steinmeier am Dienstag in einer Rede vor dem Berliner Forum Außenpolitik der Körber Stiftung. Er begrüßte in diesem Zusammenhang Bewegung im Ringen um eine politische Lösung des Syrien-Konflikts.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.