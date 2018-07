Hamburg (AFP) Trauer und stumme Anteilnahme in Hamburg: Nach der Nachricht vom Tod Helmut Schmidts haben sich am Dienstagabend mehrere Dutzend Menschen in nahezu völliger Stille vor dessen Haus im Stadtteil Langenhorn versammelt, um Abschied von dem ehemaligen Bundeskanzler zu nehmen. Einige brachten Lilien- und Rosengebinde, entzündeten Grabkerzen am Holzzaun vor dem Grundstück und verharrten trotz Regens für einen kurzen Moment, bevor sie weiter ihres Weges gingen.

