Frankfurt/Main (AFP) Die Flugbegleitergewerkschaft UFO setzt auch nach einem neuen Angebot der Lufthansa ihre Streiks fort. Am Dienstagmorgen sei der Sonderflugplan wie geplant angelaufen, sagte ein Lufthansa-Sprecher in Frankfurt am Main. 136 Flüge fallen demnach aus. Betroffen sind die Flughäfen Frankfurt, München und Düsseldorf; rund 27.300 Passagiere müssen nach Unternehmensangaben umplanen. Vor allem Langstreckenflüge fallen aus.

