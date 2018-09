Berlin (AFP) Inmitten der Debatte um die Flüchtlingspolitik verliert die Union einer Umfrage zufolge weiter an Zustimmung. In dem am Dienstag von der "Bild"-Zeitung veröffentlichten Insa-Meinungstrend kommen CDU und CSU auf 34 Prozent, das sind 1,5 Punkte weniger als in der Vorwoche. Die rechtskonservative AfD gewinnt hingegen zwei Punkte hinzu und kommt erstmals auf zehn Prozent.

