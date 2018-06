Brüssel (AFP) Trotz der angestrebten Zusammenarbeit in der Flüchtlingskrise hat die EU-Kommission der Türkei in ihrem Fortschrittsbericht ein wenig schmeichelhaftes Zeugnis ausgestellt. Insgesamt gebe es in dem Land "einen negativen Trend beim Respekt der Rechtsstaatlichkeit und grundlegender Rechte", erklärte die EU-Kommission in dem am Dienstag vorgestellten Bericht zu dem Beitrittskandidaten. Die Türkei sprach von "ungerechter" Kritik.

