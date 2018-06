Lyon (AFP) Wegen des Unfalltods eines kleinen Jungen ist ein französischer Baumarkt am Dienstag verurteilt worden. Wie die Anwältin der Familie mitteilte, muss die Baumarktkette Leroy Merlin eine Geldstrafe von 40.000 Euro wegen fahrlässiger Tötung zahlen. Mit seinem Urteil blieb das Gericht in Valence am Dienstag unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die eine Strafe von 225.000 Euro verlangt hatte.

