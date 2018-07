Frankfurt/Main (dpa) - Franz Beckenbauer ist im Skandal um mögliche Bestechung vor der Vergabe der Fußball-WM 2006 endgültig in den Fokus gerückt. Ein brisanter Vertragsentwurf trage die Unterschrift des damaligen Bewerbungskomiteepräsidenten, berichteten "Bild" und "Süddeutsche Zeitung". In dem Schreiben sollen dem Verband des früheren FIFA-Vizepräsidenten Jack Warner Leistungen des DFB zugesagt worden sein. Das Schreiben sei am 2. Juli 2000 unterzeichnet worden, vier Tage später wurde die Weltmeisterschaft an Deutschland vergeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.