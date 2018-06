München (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw kann für die letzten Fußball-Länderspiele des Jahres gegen Frankreich und Holland mit Weltmeister Christoph Kramer planen. Der Leverkusener traf nach einer schweren Grippe nachträglich beim Team in München ein und soll morgen am ersten Mannschaftstraining teilnehmen können. Der Rücktritt von DFB-Präsident Wolfgang Niersbach stelle "keine Belastung" für die Mannschaft in den Partien am Freitag in Paris und danach in Hannover dar, versicherte Manager Oliver Bierhoff. Wichtig seien aber jetzt erst recht "beherzte Auftritte".

