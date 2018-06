Frankfurt/Main (SID) - Heribert Bruchhagen sieht sich vorerst nicht als Nachfolgekandidat für den am Montag im Zug des WM-Skandals zurückgetretenen DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach. "Ich komme nicht infrage, weil ich bei Eintracht Frankfurt Vorstandsvorsitzender bin", sagte Bruchhagen in der hr-Sportsendung "Heimspiel!" und fügte trotz der prekären Situation an: "Man wird aus dieser Krise herauskommen. Der nächste Schritt ist die Erneuerung."

Der 67-Jährige äußerte sich betroffen von der Entscheidung Niersbachs. "Ich bin sehr traurig und ein bisschen erschüttert, dass auf eine untadelige Person so ein Sachzusammenhang zukommt", meinte Bruchhagen, der mit Niersbach seit 30 Jahren eng verbunden ist. Der Eintracht-Boss, der am Ende der Saison aus dem Amt scheidet, erwartet in den nächsten Tagen "mehr von der Wahrheit" - und dann könne man sich ein "klareres Bild" machen: "An der Untadeligkeit von Wolfgang Niersbach gibt es überhaupt gar keinen Zweifel", sagte Bruchhagen weiter.