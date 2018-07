Paris (SID) - Frankreichs Fußball-Nationaltrainer Didier Deschamps glaubt fest daran, dass sich seine Mannschaft im Vergleich zum Viertelfinal-Aus bei der WM in Brasilien gegen Deutschland weiterentwickelt hat. "Wir sind besser geworden", sagte Deschamps vor dem Duell gegen den Weltmeister in Paris am Freitag (21.00 Uhr/ARD) bei eurosport.de: "In jedem Fall haben wir jetzt mehr Erfahrung."

Die Erfahrung sei auch ausschlaggebend für den Titelgewinn der DFB-Elf 2014 gewesen. "Deutschland hat auch keinen Zauberstab gebraucht, um Weltmeister zu werden", sagte Deschamps: "Die deutsche Mannschaft hat sich acht Jahre lang entwickelt, hat Halbfinals und Endspiele bestritten, um schließlich das ganz große Ziel zu erreichen."

Die Favoritenrolle für die Heim-EM 2016 wollte sich Deschamps nicht zuschieben lassen. "Ich werde heute nicht sagen: 'Ich will die EM gewinnen!' Aber ich bin davon überzeugt, dass wir genau diese Überzeugung haben müssen. Aber das darf auch nicht selbstgefällig wirken. Unsere Mannschaft ist wettbewerbsfähig", sagte Deschamps.