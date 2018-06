Düsseldorf (SID) - Dagmar Freitag, Vorsitzende des Bundestags-Sportausschusses, hat den Rücktritt des DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach begrüßt. "Der DFB hat jetzt auch eine große Chance", sagte die SPD-Politikerin der Rheinischen Post (Mittwochausgabe): "So bedauerlich die Gesamtsituation auch ist. Die Tatsache, dass Niersbach den Platz an der Spitze freigemacht hat, bietet dem DFB die Möglichkeit, transparent alle Ungereimtheiten rund um die Weltmeisterschaft 2006 aufzuklären und auch möglicherweise seine Strukturen in der Organisation zu ändern."