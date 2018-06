Mailand (SID) - Der AC Mailand muss länger auf EM-Held Mario Balotelli (25) verzichten. Der italienische Fußball-Nationalstürmer, der seit seinem Wechsel von FC Liverpool zu Milan Anfang der Saison viermal zum Einsatz gekommen ist, leidet an einer Schambeinentzündung und unterzog sich am Montag einer medizinischen Untersuchung beim Facharzt Per Holmich in Kopenhagen.

Laut der Gazzetta dello Sport muss sich der Spieler wohl einer Operation unterziehen. Damit würde Balotelli bis Anfang des kommenden Jahres ausfallen.

Im August war der Torjäger nach einem völlig enttäuschenden Gastspiel in Liverpool zu Milan zurückgekehrt und hatte in den vergangenen Wochen fußballerisch wieder auf sich aufmerksam gemacht. Von der italienischen Presse war er ausdrücklich gelobt worden.